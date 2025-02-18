18.02.2025 (17:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев.
В рамках культурного развития и патриотического воспитания военнослужащие провели урок мужества «Мой долг – моя Родина», посвящённый годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.
Одна из главных задач подобных мероприятий – это ознакомление ребят с фрагментами истории России, в частности, с событиями связанные с Афганской войной.
В рамках мероприятий, посвященных 36-ой годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, в военном городке состоится митинг, а также экскурсия в музей Боевой Славы.
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