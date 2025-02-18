18.02.2025 (17:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке

В мотострелковом подразделение российских военнослужащих в Приднестровье прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия вблизи миротворческого поста произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего загорелось транспортное средство.

Личный состав поста вызвал пожарные команды, после чего выдвинулся к месту происшествия с первичными средствами пожаротушения и локализовали условное возгорание. Особое внимание уделили действиям военнослужащих при вытаскивании пострадавших из транспортных средств и оказании им первой медицинской помощи.

По прибытию пожарных команд к месту происшествия, пожарные ликвидировали возгорание. Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице