18.02.2025 (16:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу между подразделениями.
В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие около 30 военнослужащих представляющие различные подразделения.
По регламенту соревнования участники были разделены на 6 весовых категорий. По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят соединение на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.
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