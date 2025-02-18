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18.02.2025 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу между подразделениями.

В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие около 30 военнослужащих представляющие различные подразделения.

По регламенту соревнования участники были разделены на 6 весовых категорий. По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят соединение на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Соревнования , Приднестровье
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