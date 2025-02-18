18.02.2025 (20:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с сапёрами
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по взрывному делу.
К занятиям по взрывному делу, которое прошло на войсковом стрельбище, было привлечено около 20 саперов, разделенных на две группы.
В рамках занятия первая группа отрабатывала действия по установке различных растяжек и их маскировке, а также минированию указанных районов в целях укрепления обороны своих позиций. Вторая группа саперов занималась разминированием установленных взрывных устройств первой группой. Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.
Занятия с саперами являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Московского военного округа.