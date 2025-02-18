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18.02.2025 (20:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с сапёрами

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по взрывному делу.

К занятиям по взрывному делу, которое прошло на войсковом стрельбище, было привлечено около 20 саперов, разделенных на две группы.

В рамках занятия первая группа отрабатывала действия по установке различных растяжек и их маскировке, а также минированию указанных районов в целях укрепления обороны своих позиций. Вторая группа саперов занималась разминированием установленных взрывных устройств первой группой. Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Московского военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Инженерные войска , Боевая подготовка
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