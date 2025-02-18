18.02.2025 (12:30)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии Винаем Кумаром

18 февраля 2025 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии Винаем Кумаром, по завершении которой было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий.

В ходе беседы стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области и подтвердили нацеленность на последовательное укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Мероприятие прошло в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице