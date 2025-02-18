18.02.2025 (15:30)

В Хабаровске 23 февраля состоится краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества»

23 февраля в Хабаровске в краевом центре единоборств состоится краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества».

Гости мероприятия посетят площадку «Полевая кухня», где смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Гостей форума ждет показное выступление военного оркестра штаба ВВО.

Спланировано развернуть ряд выставок: «Фронтовые газеты», работы фронтовых художников СВО (Антона Журавлева, Михаила Дегтярева). Литературные чтения поэтов и писателей СВО. Выставку авторских фоторабот участников СВО.

Будет работать кинозал с показом документальных фильмов о СВО, а также выставка исторических, современных и трофейных образцов вооружения и экипировки.

Для гостей и участников форума будет работать тематическая площадка «Разговоры о главном» с участием ветеранов СВО, а также пункт сбора писем и рисунков на передовую от жителей краевой столицы.

Планируется развернуть площадку духовно-просветительской работы, выставку продукции, изготовленной волонтерскими организациями Хабаровска, интерактивную площадку для тренировки операторов БпЛА, выставку робототехники, площадку тактической медицины, фотозоны для участников форума.

Кроме того, в ходе мероприятия жители краевой столицы увидят статический показ трофейной техники ВСУ иностранного производства, а также образцов военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации, применяемых на СВО (квадрациклы «Сокол», багги, танки, БМП, мотоциклы «Штурмовика») и образцов автомобилей времен Великой Отечественной войны.

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