18.02.2025 (10:30)

Расчет БпЛА «Мерлин-ВР» группировки войск «Днепр» скорректировал уничтожение лодок и живой силы противника в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА «Мерлин-ВР» группировки войск «Днепр» скорректировал уничтожение лодок и живой силы противника в Херсонской области

Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «Мерлин-ВР» 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняет задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижения техники, а также производят видеофиксацию уничтожения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе очередного полёта, оператор разведывательного БпЛА обнаружил лодки с личным составом противника до 10 человек, выполняющих форсирование реки Днепр. Координаты были оперативно переданы расчету ударных БпЛА. Через несколько минут прямым попаданием противник был уничтожен.

«Наше подразделение выполняет задачи в ходе ведения воздушной разведки на вскрытие огневых позиций, передвижение техники, средств, сил. Также мы занимаемся видеоконтролем, видеофиксацией передвижения противника. Передаем наши данные для корректировки стрельбы артиллерии. Ведём непрерывную воздушную разведку вблизи линии соприкосновения и в тылу противника» - рассказал командир роты БпЛА с позывном «Ястреб»

Расчеты подразделений БпЛА группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью разведывательных БпЛА выполняют полеты и наблюдают за обстановкой на правом берегу Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

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