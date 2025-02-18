18.02.2025 (15:00)

Мотострелки ЮВО уничтожили условного противника на полигоне в Чеченской Республике

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили группу условного противника в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Чеченской Республике.

Мотострелки отработали ведение огня с места и в движении по появляющемся и неподвижным целям, со сменой огневой позиции, из штатного стрелкового оружия, а также приемы армейской тактической стрельбы.

Перед практической частью занятия военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Личный состав сдал нормативы по неполной разборке и сборке автомата и отработал снаряжение магазина боеприпасами на время.

Всего к плановому занятию по огневой подготовке было привлечено более 50 военнослужащих соединения.

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