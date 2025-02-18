18.02.2025 (20:00)

Военные связисты 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО развернули полевые узлы связи в Ростовской области

Военнослужащие соединения связи 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе Дня специалиста отработали нормативы по тактико-специальной и технической подготовке.

Военные связисты выполнили оперативное развертывание полевых узлов связи, мобильных радиокомплексов, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи.

В рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.

Такие тренировки в соединении проводятся еженедельно в рамках единого Дня специалиста связи.

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