18.02.2025 (13:00)

В Приморском крае с военнослужащими ВВО проводятся занятия по огневой и тактической подготовке

В Приморском крае на полигоне «Сергеевский» гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) с военнослужащими, заключившими первые контракты, проводятся практические занятия по огневой и тактической подготовке.

В рамках занятий, военнослужащие выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия АК-12 и ПКМ. Стрельба ведется по мишеням, имитирующим живую силу условного противника. Тренировки проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, управления огнем штатных и вверенных подразделений, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

В ходе проведения занятий по тактической подготовке, военнослужащие отрабатывают навык перемещения в «двойках» и «тройках», скрытного передвижения в лесистой местности, а также действия при встрече с противником.

Особенностью розыгрыша тактических эпизодов является применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов и нестандартных решений в управлении подразделениями.

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