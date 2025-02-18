18.02.2025 (11:00)

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса ВВО поразили условного противника

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) поразили условного противника.

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а также типы применяемых к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Помимо этого, военнослужащие изучают наиболее важные и опасные цели, а также уязвимые места бронетехники противника.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят боевые стрельбы по мишеням на дистанции до 700 метров.

А также гранатометчики усовершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

Занятия с гранатометчиками армейского корпуса ВВО проводятся под руководством опытных офицеров имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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