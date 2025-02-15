15.02.2025 (23:51)

В Новосибирском ракетном соединении прошел чемпионат по волейболу Омского ракетного объединения

В чемпионате приняли участие 6 команд, 3 мужские и три женские. Каждая была подготовлена и нацелена на победу. Матчи были настоящим сражением, где подача, блок и удачное нападение решали судьбу игры. Игры проходили в формате круговой системы, что позволило командам проявить себя в полной мере и выявить сильнейших.

Все команды, без исключения, показали высокий уровень мастерства и сплоченности. По результатам командного первенства первое место взяла команда Барнаульского ракетного соединения.

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