14.02.2025 (23:46)

Военнослужащие полигона Капустин Яр почтили память воинов-интернационалистов

Военнослужащие полигона Капустин Яр приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятии, прошедшем у памятника воинам-интернационалистам, также поучаствовали ветераны полигона Капустин Яр, юнармейцы, представители городской администрации и общественных организаций, участники боевых действий.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника полигона по военно-политической работе. Он отметил, что это памятное мероприятие приурочено ко дню вывода советских войск из Афганистана, но в то же время оно посвящено всем военнослужащим, исполнявшим свой служебный долг за пределами Отечества.

– Все они герои, которых нужно не только помнить, но и чтить. Ведь пока мы сохраняем память о нашей истории, о героических подвигах наших людей, мы сохраняем себя как единый народ, - отметил полковник.

Память воинов-интернационалистов участники митинга почтили минутой молчания, после чего под звуки военного оркестра полигона к подножью памятника был возложен венок и красные гвоздики.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В 2010 году этот день официально был утвержден в качестве памятной даты. Ежегодно 15 февраля в Российской Федерации отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице