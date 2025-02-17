17.02.2025 (22:15)

Курсанты филиала Военной академии РВСН завершают стажировку на полигоне Капустин Яр

Войсковую стажировку в подразделениях полигона Капустин Яр завершают курсанты серпуховского филиала Военной академии РВСН. В течение месяца для них были организованы занятия по изучению практических навыков использования аппаратуры военной специальной техники.

В ходе занятий курсанты ознакомились с устройством измерительной техники и агрегатов, которые обслуживают ракетные комплексы, технологическим оборудованием, техническими системами и другой военной техникой, с которой им предстоит выполнять задачи по несению боевого дежурства по окончании обучения.

Также курсанты приняли активное участие в мероприятиях по профориентации учащихся подшефных школ полигона и рассказали будущим выпускникам о своем опыте обучения в вузе РВСН, преимуществах и перспективах офицера-выпускника высшего военного учебного заведения.

В музее полигона Капустин Яр для будущих воинов-ракетчиков организовали экскурсию и рассказали об истории «колыбели» Ракетных войск стратегического назначения, а также продемонстрировали уникальные экспонаты и выставки.

В рамках изучения военной истории была проведена интеллектуальная викторина с участием командывоеннослужащих полигона Капустин Яр, курсантов школы техников РВСН и сборной филиала Военной академии. Все участники были отмечены грамотами.

Войсковая стажировка является важнейшим этапом в обучении специалистов РВСН. Её прохождение позволяет курсантам узнать все особенности эксплуатации вооружения, почувствовать ответственность при обращении с ним, научится самостоятельно принимать решения при выполнении инженерно-технических задач.

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