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17.02.2025 (23:15)

В Козельском ракетном соединении РВСН на слете солдатских матерей выступил ансамбль «Красная звезда»

В Козельском соединении РВСН прошел «Слёт солдатских матерей». Это   мероприятие регулярно проводится в войсках.

В Козельском ракетном соединении для родителей новобранцев в ходе проведения слета организована встреча с командованием дивизии. Торжественную часть продолжил концерт ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда».

В концертной программе прозвучали народные и военно-патриотические музыкальные произведения, представлены потрясающие танцевальные номера и, конечно же, великолепное музыкальное сопровождение оркестра ансамбля.

Для всех гостей слёта проведена экскурсия по части и встреча с военнослужащими по призыву.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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