17.02.2025 (23:00)
Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Кемеровской области
Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Саломакин провёл урок мужества для юнармейцев города Новокузнецка Кемеровской области.
В рамках встречи военнослужащий рассказал юным патриотам о жизни в зоне боевых действий, о мужестве и храбрости своих сослуживцев, а также о важности патриотического воспитания, физической и военной подготовки. Кроме того, он подчеркнул необходимость быть патриотом своего Отечества и чтить историю Родины.
По окончании мероприятия Сергей ответил на вопросы юнармейцев и пожелал им быть достойными гражданами России, а также достигать высоких результатов в учёбе и спорте.
С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения.