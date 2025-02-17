17.02.2025 (23:00)

Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Кемеровской области

Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Саломакин провёл урок мужества для юнармейцев города Новокузнецка Кемеровской области.

В рамках встречи военнослужащий рассказал юным патриотам о жизни в зоне боевых действий, о мужестве и храбрости своих сослуживцев, а также о важности патриотического воспитания, физической и военной подготовки. Кроме того, он подчеркнул необходимость быть патриотом своего Отечества и чтить историю Родины.

По окончании мероприятия Сергей ответил на вопросы юнармейцев и пожелал им быть достойными гражданами России, а также достигать высоких результатов в учёбе и спорте.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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