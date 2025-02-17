17.02.2025 (20:40)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества в школе-интернате Омска

Военнослужащие военной комендатуры города Омска провели урок мужества для учащихся школы-интерната №17. Патриотическое мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Военные полицейские рассказали школьникам историю создания, цели и задачи подразделения в системе Вооружённых Сил Российской Федерации. Кроме того, ребятам продемонстрировали фильм, рассказывающий о боевых буднях военнослужащих военной полиции в зоне проведения специальной военной операции и выполнении задач по охране воинской дисциплины и соблюдению правопорядка в пунктах постоянной дислокации.

В завершении урока мужества военнослужащие развернули выставку вооружения, специальных средств и элементов экипировки военных полицейских. Дети с большим интересом рассматривали спецсредства, задавали вопросы о том, какими качествами необходимо обладать современному защитнику, где получить образование по специальности «военная полиция». Каждый желающий смог примерить бронезащиту и почувствовать себя в роли военнослужащего военной комендатуры. Школьники поблагодарили гостей за внимание и поздравили с наступающим праздником.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице