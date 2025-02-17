17.02.2025 (19:40)

Артиллеристы ЦВО проведут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Самаре

Артиллеристы общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Самаре.

Световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. Артиллеристы ЦВО произведут 30 залпов и выпустят в небо более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль». В мероприятии примут участие более 25 военнослужащих, будет задействовано четыре 122-мм гаубицы Д-30, а также две салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».

В преддверии мероприятия с артиллерийскими расчетами были проведены тренировки на Рощинском полигоне, где военнослужащие отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

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