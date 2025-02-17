17.02.2025 (19:20)

Скрытую систему управления войсками организовали связисты ЦВО в ходе комплексной радиотренировки в Новосибирской области

Военные связисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения комплексной радиотренировки установили защищенный канал связи, организовав скрытое управление подразделениями в Новосибирской области.

В ходе практических действий по установлению связи военнослужащие отработали действия по развёртыванию современных аппаратных связи, таких как Р-166-05 «Артек» и П-260 «Редут», после чего установили защищенный канал передачи данных, обеспечив подразделения устойчивой видео и радиосвязью. Кроме этого, связисты организовали резервный канал связи для передачи видеосигнала между подразделениями с помощью радиорелейных станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ.

Особое внимание было уделено порядку действий каждого военнослужащего в ходе развертывания комплексных аппаратных и организации охранения узла связи.

Всего в радиотренировке приняли участие более 30 военнослужащих соединения связи ЦВО.

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