17.02.2025 (22:05)
Приёмы экстремального вождения боевых машин отработали мотострелки ЦВО на занятиях в Кузбассе
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки экстремального вождения боевых машин пехоты БМП-2 в ходе занятия на полигоне в Кемеровской области.
В ходе практических действий личный состав отработал приемы скоростного маневрирования на заснеженной трассе, протяженностью более 5 км. Механиками-водителями были выполнены упражнения по прохождению маршрута на максимально и минимально допустимых скоростях, а также вождение в ограниченных габаритах проезда. Также военнослужащие преодолели естественные и искусственные препятствия такие как горы, холмы и косогоры, противотанковые рвы, условно заминированные участки местности. Кроме того, были отработаны вопросы постановки бронемашин на тралы.
Всего в практических занятиях приняли участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.