17.02.2025 (21:50)

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны был проведен социально-психологический тренинг «Когда мы едины, мы - непобедимы!»

Комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов и предупреждения неуставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны под руководством военно-политических органов и психологов центра управления прошел социально-психологический тренинг с военнослужащими по призыву, направленный на сплочение воинских коллективов под названием «Когда мы едины, мы - непобедимы!».

Тренинг проводился на десяти игровых точках и был направлен на формирование у военнослужащих умений, навыков общения, усовершенствования процесса принятия решений в сложных условиях обстановки, развития в подразделении уважения к роли каждого военнослужащего и к коллективному решению.

Испытания включали в себя упражнения на доверие и взаимодействие внутри группы. Военнослужащие разбились на команды и выполняли задания, требующие слаженных действий и взаимопонимания. Тренинг выявил лидерские качества, стрессоустойчивость, умственные навыки и военную смекалку личного состава.

С первых минут организаторы смогли заинтересовать солдат и вовлечь их в происходящие события. Военнослужащие с энтузиазмом участвовали во всех игровых номинациях, в коллективе чувствовалось единение и стремление быть первыми. Для военнослужащих по призыву в череде армейских будней, тренинг подарил незабываемые эмоции, чувство товарищеского плеча.

Завершился тренинг общим обсуждением результатов, подведением итогов и награждением победителей сладкими подарками и грамотами командования. Многие солдаты отметили, что благодаря этому мероприятию они стали лучше понимать своих товарищей и научились эффективнее взаимодействовать в коллективе.

Командование подразделений выразило благодарность организаторам тренинга за вклад в воспитание молодых защитников Отечества и отметило, что психологические тренинги становятся неотъемлемой частью боевой подготовки, способствуя укреплению морально-политического и психологического состояния личного состава при выполнении учебно-боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице