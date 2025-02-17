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17.02.2025 (18:50)

В Ленинградском военном округе проходят подготовку командиры взводов по различным специальностям

На полигонах Ленинградского военного округа проходит учебный сбор с командирами взводов. Младший офицерский состав проходит курс подготовки по различным специальностям, для дальнейшей подготовки и обучения личного состава, а также выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

За время учебного сбора каждый офицер должен пройти курс общевойсковой подготовки, изучить опыт применения разведывательных и ударных БПЛА различного типа, рассмотреть возможные варианты организации связи с взаимодействующими подразделения, научится корректировать огонь артиллерии, управлять различными образцами военной техники, а также ознакомится с трофейными образцами стрелкового вооружения, которые используют боевики ВСУ.

В учебных классах и на полигоне опытные инструкторы будут передавать им опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции.

Это ежегодное мероприятие направлено на обмен опытом между командирами, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности, знакомство офицеров с товарищами для организации взаимодействия в дальнейшем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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