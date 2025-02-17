17.02.2025 (18:15)
Боевые пловцы Ленинградской ВМБ Балтийского флота провели плановое обследование пункта базирования кораблей
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели военную гавань города Кронштадт.
Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.
После обследовании акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, выполнили погружение на различные глубины и провели тренировку по условному устранению повреждений корпуса корабля.
По легенде, корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина достигает от 5 до 10 метров. Доступ к пробоине изнутри корпуса корабля был затруднён, поэтому командиром принято решение на проведение водолазных работ с целью ликвидации повреждений корпуса. Находясь под водой, водолазная группа осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.
Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования Ленинградской военно-морской базы, независимо от времени года и погодных условий.