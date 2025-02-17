17.02.2025 (21:15)
Малый ракетный корабль «Град» сдает курсовую задачу в Балтийском море
Экипаж малого ракетного корабля «Град» сдает курсовую задачу в Балтийском море.
Выходу корабля предшествовало проведение различных мероприятий в пункте базирования по специальной курсовой задаче, включающей в себя подготовку к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы.
В море с экипажем МРК «Град» проведены корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть на ходу, противодиверсионной обороне катера во время стоянки на незащищенном рейде, отражению атак ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, отработаны действия личного состава по противодействию пожару и устранению неисправностей оборудования в условиях автономного плавания. Кроме того, экипажем «Града» выполнены практические стрельбы по имитированным морским целям из крупнокалиберных пулемётов.
Малый ракетный корабль предназначен для борьбы с морскими, воздушными и береговыми силами противника, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до десяти суток при дальности плавания до 2500 морских миль.