17.02.2025 (20:10)

В Госдуме ко Дню защитника Отечества открылась выставка «От Победы к победам»

В Государственной Думе Российской Федерации состоялось открытие выставки «От Победы к победам», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Ее организаторами выступили комитет Госдумы по обороне и Рекламно-информационное агентство «Армия России» Министерства обороны Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, представитель фонда «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская и другие почетные гости.

«Эта выставка отображает тот путь, который прошли наши Вооруженные Силы, показывая наиболее выдающиеся события Великой Отечественной войны и то, чем живет наша армия сейчас, в том числе и в ходе специальной военной операции, задачи которой успешно выполняются», — сказал на открытии Андрей Картаполов.

Представитель фонда «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина поблагодарила Госдуму за масштабную работу по культурному просвещению граждан и пожелала, чтобы выставка посетила и другие регионы России, поскольку она «позволяет гордиться подвигами и сегодняшними, и времен Великой Отечественной войны».

Директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова, чьи картины представлены на выставке, Татьяна Самарская выразила надежду, что выставку посетит большое количество молодежи, ведь именно для них организовываются такие мероприятия.

На стендах в фойе второго этажа Госдумы по обе стороны главной лестницы представлены баннеры, показывающие вехи Великой Отечественной войны, а также фотографии современной Российской армии. Напротив баннеров — картины художников Студии Грекова, воссоздающие моменты времен Александра Невского, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

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