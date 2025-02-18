18.02.2025 (06:15)

В рамках учения «Комодо-2025» в Индонезии состоялся Международный симпозиум по безопасности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках учения «Комодо-2025» в Индонезии состоялся Международный симпозиум по безопасности

В городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия состоялся Международный симпозиум по безопасности в рамках проведения многостороннего международного военно-морского учения «Комодо-2025». От российской делегации на учении выступил заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьёв.

«Во-первых, должен отметить, что многонациональные учения «Комодо» проводятся и организуются индонезийской стороной уже в пятый раз. Они направлены на развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области и носят исключительно гуманитарный характер.

Основная направленность учений – это отработка комплекса совместных действий корабельного и судового состава сил, принимающих участие в учениях, по оказанию помощи терпящим бедствия в море судам, спасению членов экипажей», - заявил адмирал Владимир Воробьёв в своём выступлении для представителей СМИ.

«В текущем 2025 году Военно-Морской Флот на учениях представляют два современных корвета проекта 20380. Это корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и корвет «Резкий». Их обеспечивает танкер «Печенга».

Экипажи данных кораблей Тихоокеанского флота неоднократно принимали участие в международных учениях и маневрах, в том числе и здесь, совместно с индонезийской стороной - это уже не первое их появление на этом театре. В ходе предыдущих учений они показали высочайшую морскую выучку и профессионализм. Поэтому не сомневаюсь, что данный высокий уровень они проявят и в этом году», - рассказал о российских кораблях-участниках учения глава российской делегации.

«Вчера я посетил корабли отряда, послушал доклады командира отряда кораблей, командиров кораблей, капитана судна об итогах выполнения этапа перехода из Владивостока, о техническом состоянии кораблей, состоянии личного состава. Никаких вопросов и замечаний нет. Личный состав, техника готовы к проведению учений и дальнейшему продолжению задач дальнего плавания» - подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России.

В учении «Комодо-2025», морская часть которого состоится 22 февраля, от российской стороны участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвуют боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран.

Впереди у экипажей кораблей ряд мероприятий культурной и спортивной направленности в рамках укрепления международного военно-морского сотрудничества.

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