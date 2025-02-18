18.02.2025 (10:00)

Военные повара и пекари организовали питание военнослужащих гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток»

Военные повара и пекари сахалинской гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают трехразовое горячее питание для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) готовят как в районах восстановления боеспособности подразделений, так и подвозят горячее питание и свежую выпечку на позиции.

В рационе современного бойца всегда присутствуют несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, колбасы, кондитерские изделия, а также национальные блюда.

Командование гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» отмечает высокий профессионализм и неравнодушность военных поваров, обеспечивающих военнослужащих в зоне проведения СВО разнообразными блюдами.

Новшеством в столовой у сахалинских бойцов стала современная купольная посудомоечная машина, которая очень облегчает работу по мытью посуды.

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