18.02.2025 (09:30)

Штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр» уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Ясеновое ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр» уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Ясеновое ДНР

В ходе наступательных действий штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр» уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ. Для выявления огневых позиций были задействованы разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Танковый экипаж, ворвавшись на полном ходу в населенный пункт, точным выстрелом уничтожил подбитый танк, чтобы его не смог эвакуировать противник. Затем танкисты переместились в глубь населенного пункта, где попали под огонь противника из засад и ответным огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили две огневые точки с противником в домах.

После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. По итогам боя часть подразделений ВСУ покинула позиции, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых товарищей. На центральном здании населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики бойцы установили российский триколор.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага всё дальше на запад.

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