18.02.2025 (08:00)

Расчет 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ выполняет огневые задачи в интересах штурмовых подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничном районе Курской области.

Десантники-артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

В ходе разведывательных действий расчётами БпЛА разведки были обнаружены укреплённые позиции противника с военнослужащими ВСУ. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипаж самоходного орудия «Мста-С» совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, что в дальнейшем помогло штурмовым подразделениям Тульских десантников зайти на опорный пункт и занять его.

После поражения цели, расчет быстро выполняет перекат меняя позицию для выполнения новых задач.

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