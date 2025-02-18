18.02.2025 (08:30)

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» Южной группировки войск нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ

В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника, а также поражают тяжелую боевую технику противника.

Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие.

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей обеспечивается расчетами БПЛА.

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