18.02.2025 (07:30)

325-ю годовщину со дня образования продовольственной и вещевой службы ВС РФ встретили подразделения тыла группировки войск «Центр» в зоне СВО

В свой профессиональный праздник военнослужащие продовольственной и вещевой службы группировки войск «Центр» продолжают осуществлять бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО), продовольствием и вещевым имуществом.

Специалисты продовольственной и вещевой службы группировки войск «Центр» выполняют поставленные задачи наравне с боевыми подразделениям. Они организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, выдачу новой формой одежды, разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, полевые кухни, хлебопекарни и столовые, работа которых организована в тыловых районах и непосредственно под землей, что гарантирует таким образом безопасность личного состава и оборудования. А доставка продовольствия и воды в подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении зоны СВО, всегда связана с риском для жизни.

Тыловики по-настоящему гордятся своей работой, они прекрасно понимают, что бойцы на передовой должны быть обеспечены всем необходимым – от продуктов питания до обмундирования и экипировки, и принимают все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего.

В свой профессиональный праздник военнослужащие продовольственной и вещевой службы группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, приближая победу над врагом.

18 февраля 2025 года исполняется 325 лет со дня образования продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил Российской Федерации.

18 февраля 1700 года Пётр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиант-мейстерами. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для солдат.

Несмотря на то, что с тех пор минуло 325 лет, а должности теперь именуются иначе, чем во времена Петра Великого, продовольственная и вещевая служба продолжает существовать во всех силовых структурах и выполнять важнейшую функцию по организации полноценного и доброкачественного питания и вещевого обеспечения военнослужащих.

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