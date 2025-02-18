18.02.2025 (07:00)
Операторы беспилотников «Бумеранг» группировки войск «Восток» активно уничтожают противника на Южно-Донецком направлении
Операторы боевых FPV-дронов «Бумеранг» 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» активно уничтожают противника поддерживая наступление наших мотострелков в глубь обороны противника на Южно-Донецком направлении.
Тип снаряда, который несёт дрон, определяют сами операторы, в зависимости от поставленной задачи. Для уничтожения танка, боевых бронированных машин, БМП и другой военной и специальной техники военнослужащие используют кумулятивный заряд. Он даже может активно применяться по блиндажу или укрепрайону.
FPV-дрон коптерного типа «Бумеранг» российской разработки - головная боль украинских боевиков, так как у дрона нет модуля связи со спутником, антидроновым ружьем его не сбить. Потеря видеосигнала тоже не остановит полёт дрона выполнит боевую задачу.