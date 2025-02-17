17.02.2025 (19:30)

Во Владимирском ракетном объединении проходят мероприятия по отбору военнослужащих, для поступления в военно-образовательные учреждения МО РФ

Во Владимирской ракетном объединении продолжается отбор кандидатов для поступления в военно-образовательные учреждения МО РФ

Всего в объединении изъявили свое желание стать офицерами Вооруженных Сил РФ более 150 военнослужащих, из них более ста решили поступать в Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиала.

Солдаты и сержанты по призыву и по контракту, а также прапорщики подавшие рапорта для участия в отборе проходят медицинскую комиссию, обследование психологом части на морально-деловые качества и сдают зачёты для подтверждения своего права поступать в военно-учебные заведения.

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