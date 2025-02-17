17.02.2025 (20:30)

Более 600 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого в День открытых дверей



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 600 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого в День открытых дверей

Гости познакомились с обновленной инфраструктурой ввуза, условиями поступления в 2025 году, а также бытом курсантов. Им продемонстрировали современные тренажерные, мультимедийные и интерактивные системы, используемые в обучении будущих офицеров, в том числе для 3D-моделирования ракетных комплексов. Преподаватели представили тренажеры для подготовки специалистов по управлению беспилотниками и робототехническими комплексами. В академии внедрен новый образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения», а курс пилотирования FPV-дронов стал обязательным для всех выпускников. Активно развивается учебно-материальная база для отработки практических навыков управления БПЛА. Современные аудитории и залы академии являются площадкой для проведения различных занятий со всеми категориями обучающихся. В настоящее время академия и ее филиал готовят военнослужащих для РВСН и других родов войск. В Серпуховском филиале 8 февраля гостям показали учебную пусковую установку мобильного ракетного комплекса.

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