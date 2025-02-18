18.02.2025 (06:30)

В годовщину освобождения Авдеевки ДНР для мирных жителей выступили артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр»

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» провел первый свой концерт в освобожденном городе Авдеевка Донецкой Народной Республики для мирных жителей.

Выступление творческого коллектива было приурочено к годовщине со дня освобождения города группировкой войск «Центр». На импровизированной сцене, во временном пункте проживания мирных жителей, артисты исполнили несколько музыкальных и песенных номеров. Основой концертной программы стали патриотические песни и современные шлягеры. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке. Зрители подпевали, аплодировали и даже пританцовывали под знакомые и любимые песни. В завершении концерта артисты поблагодарили мирных жителей за теплый прием, за их мужество и героизм.

«Удивительно наверное одно, что люди остаются, что люди здесь живут, не убегают и не бросают свой дом», - рассказала артист ансамбля песни и пляски, сержант Елена Лупушор.

С самого начала проведения СВО коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа ежедневно выступает с концертными программами для военнослужащих группировки войск «Центр», а также для мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Справочно:

17 февраля 2024 года в ходе ожесточенных боев военнослужащими группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Авдеевка Донецкой Народной Республики. В результате наступательных действий от украинских националистов была освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. За проявленное мужество и героизм в ходе ведения боевых действий высокого звания – «Герой Российской Федерации» удостоены 13 военнослужащих

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