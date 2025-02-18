18.02.2025 (06:00)

Специалисты МТО развернули в районе дислокации ГВ «Запад» хлебозаводы, полевые кухни, столовые, банно-прачечные комплексы и другие объекты

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым.

В одном из районов дислокации подразделений группировки войск «Запад» были развернуты хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, банно-прачечные комплексы и другие объекты МТО.

Военнослужащие подразделений тыла организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.

Специалисты продовольственной службы гордятся своей столовой, полностью оснащённой всем необходимым оборудованием, построенную прямо под землёй. При этом, чтобы попасть в помещение, военнослужащим необходимо спуститься по лестнице на несколько метров вниз.

В заглубленной столовой располагается не только зона питания с большой площадью, но и отделы для приготовления и хранения продуктов. Благодаря этому удалось добиться большого разнообразия блюд. Имеются кухня, пекарня, продовольственные склады и большая столовая.

Повара подземной столовой, как на подбор, профессионалы с многолетним опытом. Кто-то работал в ресторанах.

Не так давно был произведен переход на ношение всеми категориями военнослужащих всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО). Данный комплект отличается своей функциональностью и позволяет российским военнослужащим выполнять все виды боевых и специальных задач в самых разных климатических и погодных условиях.

На основе опыта выполнения военнослужащими служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, производится постоянное совершенствование предметов вещевого имущества и обмундирования с применением современных материалов и тканей.

В настоящее время главная задача вещевой и продовольственной службы – организация полноценного и качественного питания и вещевого обеспечения военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции, а также лиц, поступающих на военную службу по контракту.

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