18.02.2025 (05:30)

Специалисты тыла танковой армии группировки войск «Запад» в тыловом районе СВО развернули современный хлебозавод

Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» продолжают вести непрерывную работу по всестороннему обеспечению войск, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

В одном из районов размещения подразделений группировки специалисты тыла развернули современный хлебозавод и другие объекты МТО.

Все помещения снаружи незаметны.

Производство хлеба налажено на поток, который позволяет обеспечить хлебобулочными изделиями военнослужащих, как в тыловых районах, так и на передовой.

Более 300 килограмм хлебобулочных изделий ежедневно выпекают пекари отдельного батальона материально-технического обеспечения мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в тыловом районе зоны СВО.

Чтобы бойцы чувствовали себя как дома, на полевом хлебозаводе есть всё необходимое оборудование для выпечки свежих буханок хлеба. Одна партия хлеба готовится примерно 40 минут. Рецепт хлеба прост: сначала в тестомесильной машине замешивается основа для будущей буханки. После того как тесто поднимается, его раскладывают по формам и отправляют в печь.

Кроме того, военные повара готовят не только хлеб, но и домашнюю пиццу, булочки, пироги и сладкие кулинарные изделия. В подразделении также есть тандыр для изготовления свежих хлебных лепешек.

Также на полевом пункте продовольственного обеспечения военные повара стараются обеспечить бойцов полноценным питанием, готовя горячие завтраки, обеды и ужины. В меню – разнообразные первые и вторые блюда. Если в условиях боевых действий организовать горячее питание невозможно, военнослужащие получают индивидуальные рационы, которые позволяют им оставаться сытыми и боеспособными.

В труднодоступные участки передовой доставка продовольствия происходит с помощью квадроциклов, багги и дронов.

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