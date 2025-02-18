18.02.2025 (05:00)

Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Север» организовали свою работу в зоне проведения СВО

Специалисты вещевой службы группировки войск «Север» ежедневно организовывают обеспечение военнослужащих обмундированием. В базовых районах развернуты полевые склады, где организована выдача комплектов полевой формы одежды и обуви.

Военнослужащие вещевой службы организовывают своевременную стирку предметов вещевого имущества, как в стационарных и заглубленных пунктах стирки, так и в мобильных передвижных прачечных, отвечающих современным требованиям.

Также специалисты вещевой службы организовывают помывку личного состава в полевых банях с полноценными парилками. Военнослужащие, прибывающие с боевых задач, имеют возможность постирать военную форму и получить новую взамен поврежденной.

Для организации помывки личного состава на переднем крае линии боевого соприкосновения всем военнослужащим выдают комплекты сухого душа и влажные салфетки для поддержания личной гигиены.

В свой профессиональный праздник, специалисты вещевой службы находятся на боевом посту и организуют комфортное пребывание своих сослуживцев в зоне проведения СВО.

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