17.02.2025 (21:30)

В столицу Хабаровского края прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ

В столицу Хабаровского края прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток» в ходе специальной военной операции (СВО).

Прибыло семь единиц бронированной техники различного назначения – это машина «FV 140 Samaritan», медицинский автомобиль «M1152 HMMWV», тяжелая бронемашина «Cougar», два бронетранспортера «International MaxxPro», бронетранспортеры «M 113» и БТР-4 «Буцефал».

Данная техника будет представлена 23 февраля в Хабаровске на площадке рядом с краевым центром единоборств, где состоится масштабный военно-патриотический форум «Защитник Отечества».

В ходе мероприятия жители краевой столицы увидят статический показ образцов военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации, применяемых на СВО (квадроциклы «Сокол», багги, танки, БМП, мотоциклы «Штурмовика»). Показ образцов автомобилей времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, гости мероприятия посетят площадку «Полевая кухня», где смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Гостей форума ждет показное выступление военного оркестра штаба ВВО.

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