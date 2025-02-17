17.02.2025 (22:30)

В Киргизии российские военнослужащие приняли участие в мероприятиях, посвящённых 36 годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана

Военнослужащие объединённой российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в мероприятиях, посвящённых 36-й годовщине со дня вывода советских войск, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан (ДРА).

Военнослужащие совместно с воинами-интернационалистами, представителями органов региональной власти, общественными деятелями, школьниками и студентами приняли участие в митинге. Участники мероприятия возложили цветы к монументу воинам-афганцам, который расположен в селе Люксембург, и почтили минутой молчания павших при исполнении воинского долга в Афганистане советских солдат и офицеров.

Кроме того, в местном центре культуры состоялся концерт, в ходе которого творческие коллективы республики исполнили около 20 музыкальных композиций и хореографических номеров. В основе репертуара патриотические композиции, в том числе написанные в период с 1979 по 1989 год непосредственно военнослужащими, которые служили в Афганистане. Выступление артистов вызвало отклик в сердцах не только ветеранов афганского конфликта, но и российских военнослужащих, чьи родные также принимали участие в исполнении интернационального долга.

Воины-интернационалисты, проживающие в Киргизской Республике, регулярно взаимодействуют с командование объединённой российской военной базы. Ветераны традиционно выражают напутствие военнослужащим в ходе торжественных митингов, посвящённых значимым датам и началу нового периода обучения, а также проводят уроки мужества для школьников.

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