17.02.2025 (22:00)

Российские штурмовики уничтожили опорный пункт условного противника в горах Таджикистана

Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й военной базы уничтожили опорный пункт условного противника в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне Ляур в Таджикистане.

Согласно замыслу тренировки, условная группа боевиков вторглась на территорию страны и сосредоточилась в горной местности для наращивания сил и средств. Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов выявили место сосредоточения и состав вооруженной группы «противника».

Мотострелки отработали штурм опорного пункта и огневых позиций условного противника, используя приемы армейской тактической стрельбы, под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А, которые применили 30-мм автоматические пушки 2А42 и 7,62-мм танковые пулеметы Калашникова (ПКТ) по легкобронированной технике и живой силе условного противника.

В завершении военнослужащие отработали оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых с применением легких автомобилей высокой проходимости - багги.

Занятия проходили под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции (СВО).

Внедрение опыта СВО в подготовку подразделений 201-й российской военной базы позволит эффективно противостоять современным способам ведения боя для выполнения задач по охране Центрально-Азиатского региона.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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