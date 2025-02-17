17.02.2025 (20:00)

В Волгограде прошла памятно-мемориальная акция «Земля героев», приуроченная к 80-летию Великой Победы

На главной высоте России – Мамаевом кургане в городе-герое Волгоград прошла памятно-мемориальная акция «Земля героев», приуроченная 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Началось мероприятие с торжественного митинга на площади Героев памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». С приветственными словами перед собравшимся выступили представители командования Южного военного округа (ЮВО), администрации Волгоградской области и духовенства.

После чего «Кисет памяти» с землёй, взятой на Мамаевом кургане, был передан из рук председателя Волгоградского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов полковника в отставке Александра Струкова участнику специальной военной операции (СВО).

«Кисет памяти» в сопровождении юнармейцев будет доставлен в Главный воинский Храм ЮВО, помещен в 76-мм гильзу орудия ЗИС-3 и передан на хранение в памятном месте.

Затем участники мероприятия приняли участие в церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к Вечному огню в Зале Воинской Славы, завершившейся Минутой молчания памяти павших при защите Отечества.

Завершилась акция «Выстрелом памяти», произведенным из артиллерийского орудия времен Великой Отечественной войны ЗИС-3 и стрелкового оружия.

Памятно-мемориальная акция «Земля героев» стартовала 14 декабря в городе Ростове-на-Дону и столице Луганской Народной Республике – городе Луганск.

Основной целью акции является объединение всех подвигов, совершенных народами нашей страны, героически сражавшихся за освобождение Южных рубежей Родины, чьи потомки и сегодня повторяют великий путь своих дедов и прадедов в ходе проведение СВО.

В течение 2025 года акция пройдет в 19 городах, во всех субъектах Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности ЮВО, на территориях мемориальных комплексов и памятников, посвящённых освобождению городов от немецко-фашистских захватчиков.

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