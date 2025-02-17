17.02.2025 (19:00)

В Мурманском филиале НВМУ состоялась встреча с Героем России

В Мурманском филиале НВМУ состоялась встреча нахимовцев с Героем России старшим прапорщиком Александром Панасюком. Мероприятие прошло в преддверии празднования Дня Защитника Отечества.

В ходе встречи Александр Петрович ответил на многочисленные вопросы о службе, о специальной военной операции и о своей жизни.

Он подчеркнул, что именно молодежь является будущим страны, и призвал нахимовцев стремиться к знаниям, самосовершенствованию и верности своим идеалам. Также он рассказал о важности дисциплины, ответственности и любви к Отечеству.

В завершении мероприятия юные нахимовцы попросили Александра Петровича оставить им автографы и сделать фото на память.

Встреча с Героем России стала для нахимовцев не только ярким событием, но и важным уроком патриотизма.

Старший прапорщик Александр Панасюк – военнослужащий смешанного авиационного корпуса Северного флота, техник корабельного истребительного авиаполка. В ходе выполнения задач специальной военной операции исполнял обязанности заместителя командира взвода отдельной мотострелковой бригады. Возглавляя штурмовую группу, вместе с боевыми товарищами взял укрепрайон противника и удерживал его несколько суток до прихода основных сил, сохранив при этом жизнь и здоровье подчинённого личного состава. За это был удостоен звания Герой России и высшей государственной награды - медали «Золотая Звезда».

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