17.02.2025 (12:50)

В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения «Комодо-2025» с участием кораблей ВМФ России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения «Комодо-2025» с участием кораблей ВМФ России

Экипажи корветов Тихоокеанского флота «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», представляющие Военно-Морской Флот России, приняли участие в церемонии открытия международного военно-морского учения «Комодо-2025» в городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия.

Торжественное мероприятие посетили главы ВМС и ВВС Индонезии, а также министры и губернатор Бали. Показательные выступления для гостей мероприятия носили национальный и культурный характер.

Российскую делегацию на учении «Комодо-2025» возглавляет заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьёв.

В ходе церемонии открытия учения корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. В небе над акваторией пролетели самолёты и вертолёты ВВС Индонезии. Впереди у участников учения ряд официальных мероприятий в рамках береговой фазы. Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой, где будут задействованы все корабли стран-участниц.

В учении «Комодо-2025», организованном ВМС Индонезии, участвуют боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран.

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