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17.02.2025 (18:00)

Десантный корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море

В акватории Японского моря большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В ходе учения в морском полигоне экипаж БДК выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели, а также по макету морской плавающей мины из 57-мм артиллерийской установки АК-725.

В развитие тактической обстановки, экипаж корабля отработал задачи организации обороны с выполнением стрельб из крупнокалиберных пулемётов по малоразмерным манёвренным целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника. Также экипаж провёл учение по обеспечению безопасности стоянки корабля на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

Боевые упражнения экипажем БДК «Адмирал Невельской» выполнялись в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота с учётом опыта специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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