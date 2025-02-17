17.02.2025 (17:00)

Штурмовики ЮВО уничтожили условного противника на полигоне в Ставропольском крае из гранатомета АГС-17

Личный состав штурмовых подразделений Южного военного округа (ЮВО) уничтожил условного противника в ходе проведения практических занятий в центре подготовки военнослужащих ЮВО в Ставропольском крае.

Во время занятий штурмовики должны был поразить цели, имитирующие вражескую бронетехнику и группу пехоты. Для выполнения этой задачи военнослужащие использовали автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя».

После наведения на цель, личный состав поразил «противника». Работу гранатометчика прикрывал его помощник, ведя огонь из штатного стрелкового оружия. Наведение на цель производилось с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БпЛА).

Обучение расчетов АГС-17 проводится с учетом опыта, накопленного в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Инструкторы центра являются непосредственными участниками боевых действий. В курс подготовки, который длится от трех недель до месяца, входят занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке, а также другим дисциплинам.

После завершения обучения военнослужащие штурмовых подразделений направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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