17.02.2025 (16:00)

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО работает в отдаленных районах Дагестана

В целях информирования жителей отдаленных районов Республики Дагестан и для удобства кандидатов специалистами кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

Сотрудники пункта отбора проводят информирование граждан об особенностях заключения контракта, нюансах прохождения военной службы, а также льготах и социальных гарантиях, дополнительных стимулирующих выплат разного уровня.

Также все желающие могут пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

На данный момент стационарные пункты отбора работают во всех субъектах Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО и оснащены специальными комплексами, позволяющими на профессиональном уровне проводить отбор кандидатов на службу по контракту.

Оснащение мобильных пунктов не уступает оборудованию стационарных, но при этом мобильные пункты позволяют работать в удаленных населенных пунктах.

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