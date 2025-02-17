17.02.2025 (11:00)

Специалисты ремонтной мастерской службы ГСМ ЮВО поддерживают штатную ВВСТ в постоянной готовности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты ремонтной мастерской службы ГСМ ЮВО поддерживают штатную ВВСТ в постоянной готовности

Военнослужащие ремонтной мастерской службы горючего и смазочных материалов (ГСМ) Южного военного округа (ЮВО) поддерживают штатную военную и специальную технику (ВВСТ) в постоянной готовности.

По прибытии каждой единицы техники ремонтники с помощью специального оборудования проводят ее дефектовку. На автоцистернах, предназначенных для перевозки ГСМ военнослужащие проверяют сварные работы и проверку на герметизацию.

В случае обнаружения неисправностей специалисты ремонтной мастерской оперативно производят замену или восстановление поврежденных узлов и агрегатов.

Так, на автоцистерне АЦ-5.5 военнослужащие произвели замену насоса выдачи топлива, раздаточных рукавов и кранов, провели облицовку машины и проверили ее на работоспособность, после чего машину отправили в пункт постоянной дислокации.

«Ремонтная мастерская – неотъемлемая часть службы горючего. Основными задачами ремонтной мастерской является восстановление автомобильных средств заправки и транспортировки, также специалисты производят ремонт спецоборудования. Силами ремонтной мастерской восстанавливается от 3 до 4 единиц военной техники в сутки, количество напрямую зависит от сложности ремонта» - рассказал начальник ремонтной мастерской службы ГСМ,

майор Дмитрий Середа.

Справочно:

17 февраля 1936 года по Приказу Народного Комиссара Обороны СССР было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР.

Первым серьезным испытанием готовности Службы горючего стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — за две недели войсками было израсходовано более 8 тысяч тонн горючего.

В суровые годы Великой Отечественной войны Красная Армия и Военно-Морской Флот израсходовали свыше 16 млн. тонн различных сортов горючего Красной Армии, личный состав Службы горючего трудился под мобилизующим девизом: «Горючее — фронту!».

Для решения проблемы поставки горючего в осажденный Ленинград по дну Ладожского озера в рекордно короткий срок был проложен трубопровод. По 27-километровому подводному трубопроводу с июня 1942-го по март 1943 года в город было подано свыше 47 тысяч тонн различных видов горючего, и это позволило обеспечить потребности не только войска, но и города. Благодаря четкой и профессиональной работе Службы горючего «топливная блокада» Ленинграда была прорвана.

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