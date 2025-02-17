17.02.2025 (14:00)

Тактику ведения современного боя отрабатывают мотострелки ВВО в Приамурье

В Амурской области военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику ведения современного боя. Занятия проходят на общевойсковом полигоне «Екатеринославский».

Реалии современных боевых действий показали эффективность применения малых тактических групп при ведении наземных операций.

На занятиях военнослужащие учатся действовать в составе боевых двоек, троек. Они продвигаются от укрытия к укрытию, при этом осуществляя строгое взаимодействие друг с другом. Особое внимание руководители занятий обращают на контроль расхода боеприпасов, правильное положение при ведении огня из-за укрытия, оказание первой доврачебной медицинской помощи, эвакуации и поиск нестандартных решений при выполнении задач.

Перед тем как приступить к отработке практических действий, военнослужащие тщательно изучают особенности рельефа, наличия строений, дорог, особенности грунта, а также метеорологические и географические условия местности.

Для формирования и совершенствования навыков в преодолении искусственных и естественных препятствий обучаемые проходят специализированную полосу. Также для усложнения условий прохождения полосы используются средства имитации: огонь, дым, взрывпакеты, стрельба холостыми боеприпасами и другое.

Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток. Регулярно опытные инструкторы Восточного военного округа совершенствуют программу подготовки, испытывая и внедряя опыт вооруженных конфликтов последних лет.

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