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17.02.2025 (13:00)

Военнослужащие соединения управления ВВО провели тренировку по организации связи

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), провели тренировку по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и обеспечению устойчивой, непрерывной связи с вышестоящим руководством.

В ходе занятий военнослужащие отработали порядок развертывания пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.

Особое внимание при проведении тренировки уделялось вопросам резервирования дополнительных каналов связи в случае блокировки основных техническими средствами условного противника.

В решении поставленных задач применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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