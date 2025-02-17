17.02.2025 (13:00)
Военнослужащие соединения управления ВВО провели тренировку по организации связи
Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), провели тренировку по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и обеспечению устойчивой, непрерывной связи с вышестоящим руководством.
В ходе занятий военнослужащие отработали порядок развертывания пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.
Особое внимание при проведении тренировки уделялось вопросам резервирования дополнительных каналов связи в случае блокировки основных техническими средствами условного противника.
В решении поставленных задач применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.